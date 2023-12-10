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Dünya

Filipinler, gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı

Filipinler, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları yakınındaki 'İkinci Thomas Sığı' olarak bilinen bölgede gemilerine müdahale eden Çin'i kınadığını bildirdi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 10:47 - Güncelleme:
Filipinler, gemilerine müdahale eden Çin'i kınadı
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Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS), Çin Sahil Güvenliğinin, İkinci Thomas Sığı yakınlarında gemilerine müdahale etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filipinler'in karaya oturmuş savaş gemisi "BRP Sierra Madre"ye rutin ikmal yaptığı sırada, Çin Sahil Güvenliğinin gemilere "tazyikli su sıktığı" belirtildi.

İkmal gemilerinin Çin tarafından "engellendiği ve tehlikeli manevralara maruz bırakıldığı" kaydedilen açıklamada, "Çin'in, rutin bir ikmal görevine karşı gerçekleştirdiği eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Benzer şekilde dün, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Scarborough Sığı açıklarında Filipinler'e ait 3 gemiye balıkçı teknelerine yaklaşmalarını engellemek için "tazyikli su" sıktığı belirtilmişti.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin "yasa dışı ve saldırgan" eylemlerinin kınandığı açıklamada, gemilerin Scarborough Sığı'nı terk etmesi konusunda uyarıldığı bildirilmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

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