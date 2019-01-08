Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Filipinler 2018 yılının sonlarında ABD'nin Sikorsky UH-60 Black Hawk helikopterini satın almayı seçti ve konu hakkında Filipinler'deki Güney Kore büyükelçiliğini bilgilendirdi.

Güney Kore’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Filipinler'in verdiği kararla ilgili varsayımlarda bulunamayız, ancak çeşitli faktörler (helikopter kazası dahil) nihai kararlarını etkilemiş görünüyor." denildi.

KAI’nin gecikme sebebi ise, helikopterin deniz varyantı olan MUH-1 Marineon’un, Temmuz 2018’de güneydoğudaki Pohang şehrinde askeri bir havaalanına düşmesi ve kazanın ardından başlatılan araştırma sonucunda sivil ve askeri uzmanların MUH-1’in rotor direğindeki arızanın çarpma nedeni olarak göstermesi oldu.

Şirket ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Filipinler önceliğini belirttiğini söylese de (ABD helikopteri), henüz (ABD firmasıyla) herhangi bir sözleşme imzalamamıştır. Resmi olarak, “rekabetin bittiğini” söylemek için henüz çok erken." dedi.