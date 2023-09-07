Filipinler ile Güney Kore serbest ticaret anlaşması imzaladı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Ahn Duk-geun ile Filipinli mevkidaşı Alfredo Espinosa Pascual'ın serbest ticaret anlaşması imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın, "Güneydoğu Asya'nın kilit ülkesiyle otomobil, doğal kaynaklar, sağlık hizmetleri, kültür ve e-ticaret gibi çeşitli alanlarda işbirliği için bir temel oluşturması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın gelecek yılın ilk yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

- YOON VE ÇİN BAŞBAKANI Lİ BİR ARAYA GELDİ



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo'nun yaptığı açıklamaya göre, Yoon görüşmede, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerinin Güney Kore ve Çin arasındaki ilişkilere "engel" olmamasını umduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ne kadar kötüleşirse Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin o kadar güçlenmesi gerekeceğini belirtti.

Yoon, Zirve marjında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde (EAS) yaptığı açıklamada, Güney Kore-Japonya-Çin zirvesi de dahil üçlü mekanizmaları canlandırmak için bu ülkelerle yakından çalışmayı planladığını söylemişti.

Son dönemde kaydedilen gelişmeler sayesinde Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Yoon, "Güney Kore, Japonya ve Çin arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılması da ASEAN+3 Zirvesi kapsamında işbirliğinde yeni bir sıçrama için basamak olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.