Filipinler: Kanada çöplerini almadı, elçi ve konsoloslarımızı çağırdık

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada´nın 2013 - 2014 yılları arasında gönderdiği çöp dolu konteynırları geri alması için son tarih olan 15 Mayıs´ı kaçırdığını belirterek, Filipinler´in Kanada büyükelçisini ve konsolosları geri çağırdığını, diplomatların birkaç gün içinde geri dönmesini beklediklerini ve Kanada çöplerini geri alana kadar Kanada´da düşük bir diplomatik varlık göstereceklerini açıkladı.

Öte yandan Manila´daki Kanada Büyükelçiliği´nin konu ile ilgili yorumda bulunmadığı belirtildi.

Yerel medyaya yer alan haberlere göre, Kanada 2013-2014 yılları arasında Filipinler´e `geri dönüştürülmesi için plastik´ etiketli olan 69 konteynır göndermiş ve Filipinler başkenti Manila´ya ulaşan konteynırların aslında evsel atık, plastik şişe ve çantalar, gazeteler ve kullanılmış yetişkin bezleri ile dolu olması ülkeyi şoka uğratmıştı.

Geçen ay ise Kanada´nın yıllardır çöp dolu konteynırları geri almaması üzerine yorum yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada´yı 'savaşla' tehdit ederek, "Kanada'ya savaş açabiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun!" ifadelerini kullanmıştı.