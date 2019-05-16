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Filipinler: Kanada çöplerini almadı, elçi ve konsoloslarımızı çağırdık

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Kanada´nın geçmiş yıllarda gönderdiği çöp dolu konteynırların geri gönderilmesi için son tarih olan 15 Mayıs´ı kaçırması üzerine Kanada büyükelçisini ve konsolosları geri çağırdığını açıkladı.

  • DHA
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Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada´nın 2013 - 2014 yılları arasında gönderdiği çöp dolu konteynırları geri alması için son tarih olan 15 Mayıs´ı kaçırdığını belirterek, Filipinler´in Kanada büyükelçisini ve konsolosları geri çağırdığını, diplomatların birkaç gün içinde geri dönmesini beklediklerini ve Kanada çöplerini geri alana kadar Kanada´da düşük bir diplomatik varlık göstereceklerini açıkladı.
 
Öte yandan Manila´daki Kanada Büyükelçiliği´nin konu ile ilgili yorumda bulunmadığı belirtildi.
 
Yerel medyaya yer alan haberlere göre, Kanada 2013-2014 yılları arasında Filipinler´e `geri dönüştürülmesi için plastik´ etiketli olan 69 konteynır göndermiş ve Filipinler başkenti Manila´ya ulaşan konteynırların aslında evsel atık, plastik şişe ve çantalar, gazeteler ve kullanılmış yetişkin bezleri ile dolu olması ülkeyi şoka uğratmıştı.
 
Geçen ay ise Kanada´nın yıllardır çöp dolu konteynırları geri almaması üzerine yorum yapan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada´yı 'savaşla' tehdit ederek, "Kanada'ya savaş açabiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

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