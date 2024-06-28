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Dünya

Filipinler: NPA mensubu 7 kişi öldürüldü

Filipinler Silahlı Kuvvetleri, Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) mensubu 7 kişinin çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

AA28 Haziran 2024 Cuma 16:30 - Güncelleme:
Filipinler: NPA mensubu 7 kişi öldürüldü
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Philstar gazetesinin haberine göre, Filipinler ordusunun, NPA mensubu 20 kişiyle çatışmaya girdiği ve 7 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Ordu tarafında herhangi bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

40 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

CPP'nin silahlı kanadı NPA, 1969'dan itibaren istikrarlı şekilde ülke genelinde varlığını artırmış ve Asya'nın en uzun soluklu direniş hareketlerinden biri haline gelmişti. NPA ile Filipinler hükümeti arasındaki çatışmalarda 40 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Barış görüşmeleri yapan NPA ile Filipinler hükümeti arasında olumlu sonuç elde edilememiş ve Mart 2019'da barış görüşmeleri sonlandırılmıştı.

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