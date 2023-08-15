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Dünya

Filipinler, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimin ülkeyi etkilemesinden endişeleniyor

Filipinler, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimi, ülkeyi etkileyebilecek büyük endişe kaynağı olarak görüyor.

AA15 Ağustos 2023 Salı 21:07 - Güncelleme:
Filipinler, Tayvan Boğazı'nda artan gerilimin ülkeyi etkilemesinden endişeleniyor
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Filipinler'in bugün yayımlanan "Ulusal Güvenlik Politikası 2023-2028" adlı resmi belgesinde, Tayvan ile Çin arasındaki ilişkilerin "bölgede olası bir kıvılcıma" neden olabileceği belirtildi.

Tayvan Boğazı'nda artan gerilimin endişe kaynağı olduğu vurgulanan belgede, "Tayvan Boğazı'ndaki herhangi bir askeri anlaşmazlık, Tayvan'ın Filipin takımadalarına coğrafi yakınlığı ve Tayvan'da yaşayan 150 binin üzerindeki Filipinliler nedeniyle kaçınılmaz olarak Filipinler'i etkileyecektir." ifadesi yer aldı.

"Büyük güçler arasında rekabetin artmasının daha gergin bir jeopolitik ortamı tetiklediğinin" kaydedildiği 5 yıllık Ulusal Güvenlik Politikasını içeren belge, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde artan gerilim üzerine yayımlandı.

Filipinler ile Çin arasında, Manila'nın askeri üsleri için ABD'ye daha geniş bir erişim sağlamasının ardından gerilim tırmanmıştı.

- Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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