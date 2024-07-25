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Dünya

Filipinler ve Tayvan'da Gaemi Tayfunu faciası

Filipinler ve Tayvan'da etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Filipinler ve Tayvan'da Gaemi Tayfunu faciası
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Gaemi Tayfunu'nun etkili olduğu iki ülkede, şiddetli yağışlar sebebiyle su baskınları ile toprak kaymaları meydana geldi, ev ve dükkanlarda hasar oluştu.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Tayvan'da 3 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı.

Tayvan'da ofis ve okullar bugün de kapatılırken, insanlara evlerinde kalmaları ve kıyı şeridinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

- FİLİPİNLER'DE SELE NEDEN OLDU

Filipinler'in başkenti Manila'da yaşanan sel felaketi nedeniyle binlerce kişi mahsur kaldı.

Su seviyesinin yer yer 150 santimetreyi aştığı Manila'da meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti. Başkentte sel sularına kapılan 3 kişi ise aranıyor.

13 milyon vatandaşa ev sahipliği yapan başkentte, insanların evlerin çatılarına tırmanarak yardım beklediği aktarıldı.

- TAYVAN'DA, YÜK GEMİSİ 9 KİŞİLİK MÜRETTEBATIYLA BATTI

BBC'nin haberine göre, Tanzanya'ya ait yük gemisi, Tayvan'ın güneyindeki liman şehri Kaohsiung açıklarında tayfuna yakalanmasının ardından alabora oldu.

Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi, batan "Fu Shun" adlı yük gemisindeki 9 kişilik Myanmarlı mürettebatın gemiden atladığını açıkladı. Bu kişilerin kurtarılıp kurtarılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Üç yabancı geminin daha karaya oturduğunu açıklayan Sahil Güvenlik yetkilileri, bu gemilerin güvende olduğunu duyurdu.

- GAEMİ TAYFUNU, ÇİN'DE DE ETKİLİ OLDU

Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in doğusunda yer alan Fujian bölgesinde ise 156 bin 800 kişi Gaemi Tayfunu nedeniyle tahliye edildi.

Fujian eyaletinde, kıyı boyunca 73 yolcu feribotu seferi askıya alınırken, 97 uçak seferi iptal edildi.

Balıkçı sallarında çalışan 29 binden fazla kişi tahliye edilirken, 733 balıkçı teknesi limanlara sığındı.

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