İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2022 Perşembe / 3 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8099
  • EURO
    15,6966
  • ALTIN
    795.086
  • BIST100
    2007.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı
Dünya

Filipinler'de 18 yaş altındakilerin evlenmesi yasaklandı

Filipinler'de çocuk yaştakilerle evlenmek yasaklandı.

AA6 Ocak 2022 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:27
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin imzalamasıyla yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca ülkede 18 yaş altı çocukların evlenmesine izin verilmeyecek.

Filipinler devletinin, çocuklarla evliliği, çocukların öz değer ve haysiyetlerini zedelediği için suistimal olarak değerlendirdiği vurgulanan düzenlemede, 18 yaş altındakilerle evlenenler ya da birlikte yaşayanların 12 yıla kadar hapis ve 40 bin Filipinler pesosuna (yaklaşık 10 bin 700 Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılacağı kaydedildi.

Diğer yandan, ülkede çocuk evliliğinin yaygın olduğu bazı yerel topluluklara 1 yıllık geçiş süresi tanındı.

Filipinler, dünyada çocuk evliliklerin en yaygın olduğu 12. ülke olarak biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.