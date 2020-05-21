İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8115
  • EURO
    7,4837
  • ALTIN
    379.839
  • BIST100
    103088
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filipinler'de 213, Tayland'da 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

Filipinler'de 213, Tayland'da 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Asya ülkelerinden Filipinler'de 213, Tayland'da 3 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

AA21 Mayıs 2020 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:29
ABONE OL

Filipinler Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 213 vaka saptandı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede son rakamlarla toplam vaka sayısı 13 bin 434’e, ölü sayısı 846’ya yükseldi.

Diğer yandan Tayland'da 3 yeni vaka tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı bildirildi.

Söz konusu vakaların Filipinler’den Tayland’da dönen 3 kişide tespit edildiği ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 37’ye yükselirken, bugüne kadar 56 kişi yaşamını yitirdi.

- Tayland’da OHAL'in uzatılması gündemde

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Gen Somsak Rungsita, olağanüstü halin (OHAL) 31 Haziran’a kadar uzatılacağını açıkladı.

OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.

Tayland'da Kovid-19 ile mücadele gerekçesiyle 24 Mart'ta 1 ay süreliğine OHAL ilan edilmişti.

Görüntüleri Libya ordusu paylaştı! Rus Pantsir'i manevra yaparken vuruldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.