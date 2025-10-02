Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 72'ye yükseldi

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Palompon'un bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında meydana gelen depremin ardından can kayıpları artmaya devam ediyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 72'ye çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 47 bin 221 kişinin depremden etkilendiği, en fazla ölümün ise Orta Visayas bölgesinde yaşandığı kaydedildi.

Depremde toplam 597 evin hasar gördüğü belirtilen açıklamada, bunların 501'inin "kısmen hasarlı", 96'sının ise "tamamen hasarlı" olduğu aktarıldı.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Filipinler Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon depremde bazı kiliselerin kısmen çöktüğünü ve bazı okullar boşaltıldığını bildirmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.