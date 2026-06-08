Filipinler'de 7,8'lik deprem: Can kaybı sayısı 32'ye yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi, 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Heyelan ve bina çökmelerinin yaşandığı felakette can kaybı 32'ye yükselirken, bölgede tsunami alarmı verildi. Deprem dalgaları Japonya'dan Endonezya'ya kadar geniş bir coğrafyada endişe yarattı ve birçok ülke peş peşe tsunami uyarısı yayımladı.

USGS: 55 KİLOMETRE DERİNLİKTE 7,8'LİK SARSINTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından 4,6 ila 6,5 büyüklüğünde birçok sarsıntı kaydedildi.

HEYELAN VE YIKIM: CAN KAYBI 32'YE YÜKSELDİ

Depremde çok sayıda yapı hasar gördü, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edildi.

Yetkililer, depremin Sarangani'de heyelana yol açtığını ve 13'ü toprak kaymasından olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 32'ye yükseldiği, 200'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, diğer ölümlerin Güney Cotabato, Batı Davao bölgeleri ile General Santos kenti ve Balut Adası'nda meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Bürosu, ayrıntılara girmeden, ekiplerin General Santos'ta hasar gören bina ve depoda arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını duyurdu.

MARCOS JR'DAN VATANDAŞLARA ACİL TSUNAMİ UYARISI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tsunamiye karşı savunmasız bölgelerdeki vatandaşlara derhal yüksek bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Hükümetin harekete geçtiğini belirten Marcos Jr, afet müdahale kurumlarının hazırda beklediğini bildirdi.

JAPONYA, ENDONEZYA VE MALEZYA'DAN PEŞ PEŞE TSUNAMİ ALARMI

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı da Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.

Uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirildi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezyalı yetkililer, depremin ülkenin kıyı bölgelerinde tsunamiye yol açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek erken tsunami uyarısı yayımladı.

Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı. Yetkililer, depremden yaklaşık 5 saat sonra tsunami tehlikesinin büyük ölçüde geçtiğini açıkladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.