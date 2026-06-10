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Dünya

Filipinler'de deprem felaketi büyüyor! Can kaybı 45'e yükseldi

Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, Filipinler'de büyük yıkıma neden oldu. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği açıklandı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:49 - Güncelleme:
Filipinler'de deprem felaketi büyüyor! Can kaybı 45'e yükseldi
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Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, depremde 17 kişiden halen haber alınamadığı aktarılırken yaralı sayısı ise 487 olarak açıklandı. NDRRMC, depremden 150 bin kişi ve 33 bin hanenin etkilendiğini bildirerek 41 binden fazla kişinin evlerinden ayrılarak yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi. aralarında hastane, okul, köprünün de bulunduğu 238 yapı ve 3 bin ev hasar gördü.

Şiddetli depremin ardından Mindanao Adası genelinde ve ülkede artçı sarsıntıların yaşandığı öğrenilirken depremden sonra bin 700 artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı. Yıkıcı depremden etkilenen bölgelerde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Filipinli yetkililer; can kaybı, yerinden edilme ve ev ile altyapı hasarı açısından en çok etkilenen bölgelerin, yaklaşık 700 bin nüfuslu General Santos Şehri de dahil olmak üzere Sarangani ve Güney Cotabato illeri olduğunu belirtti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN FARKLI AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) sarsıntının 7 büyüklüğünde olduğunu duyurmuş, Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak ilan etmişti.

Yerel saatle 07.37'de yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılmıştı.

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