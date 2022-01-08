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Dünya

Filipinler'de en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Filipinler'de Kovid-19 salgınının başından bu yana 26 bin 458 ile en yüksek günlük vaka sayısı duyuruldu.

AA8 Ocak 2022 Cumartesi 21:05 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:05
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CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığının açıkladığı 26 bin 458 vaka, ülkede Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Ülkedeki yeni vakalar, en çok Metro Manila, Calabarzon ve Orta Luzon bölgelerinde görüldü.

Bugüne kadar 2 milyon 936 bin 875 vakanın tespit edildiği ülkede son 24 saatte açıklanan 265 ölümle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 135'e yükseldi.

Halihazırda 102 binin üzerinde aktif vakanın bulunduğu Filipinler'de 2 milyon 783 bine yakın kişi iyileşti.

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