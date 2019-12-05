Filipinler’de Kammuri kabusu
Filipinler’de etkili olan Kammuri Tayfunu’nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında 17 kişi yaşamını yitirdi.
Başkent Manila’nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti. Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ajansı, tayfunun etkili olduğu Bicol ve Luzon adalarındaki tarım faaliyetlerinde en az 15,7 milyon dolar zarara neden olduğunu belirtti. Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.
Filipinler'de 2013’te de Haiyan Tayfunu 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne yol açmış, 5 milyonun üzerinde insanı da evinden etmişti.
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