Filipinler’de Kammuri kabusu

Başkent Manila’nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti. Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Ajansı, tayfunun etkili olduğu Bicol ve Luzon adalarındaki tarım faaliyetlerinde en az 15,7 milyon dolar zarara neden olduğunu belirtti. Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Filipinler'de 2013’te de Haiyan Tayfunu 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne yol açmış, 5 milyonun üzerinde insanı da evinden etmişti.