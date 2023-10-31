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Dünya

Filipinler'de kanlı yerel seçim! 19 kişi öldü

Filipinler'de yapılan iki aşamalı yerel seçimlerde yaşanan şiddet olaylarında 19 kişi hayatını kaybetti.

AA31 Ekim 2023 Salı 11:46 - Güncelleme:
Filipinler'de kanlı yerel seçim! 19 kişi öldü
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Filipinler Seçim Komisyonu Sözcüsü Rex Laudiangco, CNN Philippines'e yaptığı açıklamada, 28 Ağustos ve 30 Ekim'de düzenlenen iki aşamalı yerel seçimlerle bağlantılı 29 şiddet olayının bildirildiğini söyledi.

Laudiangco, şiddet olaylarının çoğunun Bangsamoro Özerk Bölgesi ile Bicol bölgesinde yaşandığını ve bu olaylarda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ülkede ayrıca 113 şiddet olayının daha seçimlerle bağlantısı olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma yürütülüyor.

2020'de yapılması planlanan yerel seçimler iki kez ertelenmişti.

  • Filipinler seçimleri
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