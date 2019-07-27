29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Filipinler'de meydana gelen iki depremde 8 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık peş peşe açıkladı! Teröristlere darbe üstüne darbe

Bakanlık peş peşe açıkladı! Teröristlere darbe üstüne darbe

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Karius’tan Güneş’e taş

Karius’tan Güneş’e taş

Anayasal bir değişikliğe ihtiyaç yok

Anayasal bir değişikliğe ihtiyaç yok

Ülke bunu konuşuyor: Mezarlıkta onlarca bebeğin cansız bedeni bulundu

Ülke bunu konuşuyor: Mezarlıkta onlarca bebeğin cansız bedeni bulundu

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

‘Meslek liseli olduk  sınıfları doldurduk’

‘Meslek liseli olduk  sınıfları doldurduk’

'Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'

'Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA