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Dünya

Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, 11 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Filipinler'de sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
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Filipinler'in en büyük 2'nci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Can kayıplarının tamamının Davao bölgesinde kayda geçtiği açıklanırken, 11 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü duyuran NDRRMC, 772 bin kişinin şiddetli yağışlardan etkilendiğini, 409 bin kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen hafta Filipinler'i vuran şiddetli yağışlar birçok bölgede sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede, geçtiğimiz yıl 26 Aralık itibariyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle de 51 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.

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