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Dünya

Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker vurularak öldürüldü

Filipinler'in güneyindeki Jolo kentinde, suçlu oldukları sanılan ve polisler tarafından vurulan 4 asker öldü.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:38
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CNN Philippines'deki habere göre, Sulu eyaleti emniyet müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğunu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları kaydedildi.

Öte yandan, Bölge Ordusu Komutanı Cirilito Sobejana, vurulan 4 kişinin "resmi görevde olan" silahlı kuvvetler personeli olduğunu söyledi.

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