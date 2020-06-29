Filipinler'de suçlu sanılan 4 asker vurularak öldürüldü

AA 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:38

CNN Philippines'deki habere göre, Sulu eyaleti emniyet müdürlüğünün yaptığı açıklamada, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğunu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları kaydedildi.

Öte yandan, Bölge Ordusu Komutanı Cirilito Sobejana, vurulan 4 kişinin "resmi görevde olan" silahlı kuvvetler personeli olduğunu söyledi.