Dünya

Filipinler'de tayfun felaketi! Ölü sayısı artıyor

Filipinler'in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

IHA5 Kasım 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Filipinler'de tayfun felaketi! Ölü sayısı artıyor
ABONE OL

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Sivil Savunma Ofisi'nden (OCD) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği belirtildi. Can kayıplarından 49'unun yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Cebu'da yaşandığı ifade edildi. Cebu'nun güneyindeki Mindanao Adasında yardım çalışmalarına katılmak üzere görevlendirilen askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişilik mürettebatı da içerdiği aktarıldı. Tayfun nedeniyle 400 binden fazla kişi ise evlerinden tahliye edildi.

Kalmaegi, bu yıl Filipinler'i vuran 20. tayfun oldu. Filipinler her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Kalmaegi Tayfunu'nun Filipinler'in ardından Vietnam'a ulaşması bekleniyor.

