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Dünya

Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası felaketi: Ölü sayısı yükseldi

Filipinler'in kuzeydoğusunu vuran Trami Tropik Fırtınası, ülke genelinde büyük bir yıkıma neden oldu. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamaya göre, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Filipinler'de Trami Tropik Fırtınası felaketi: Ölü sayısı yükseldi
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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), Trami'nin etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trami Tropik Fırtınası'nın neden olduğu yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu şu ana kadar 97 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Fırtına'da 30 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 44 bin 537 binanın hasar gördüğü ve ülke genelinde 6,7 milyon kişinin fırtınadan etkilendiği kaydedildi.

NDRRMC, tarım arazilerinin ve altyapının da fırtına nedeniyle ciddi hasar aldığını tahmin ediyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun meydana geldiği Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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