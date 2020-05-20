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Dünya

Filipinler'de vaka sayısı 13 bini geçti

Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 bini geçti.

AA20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:37
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Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 279 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 13 bin 221’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son bir günde salgına bağlı olarak 5 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 842'ye yükseldiği kaydedildi.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı da 2 bin 932'ye ulaştı.

Salgından en fazla koronavirüs tedbirlerinin gevşetildiği başkent Manila etkilendi.

Öte yandan, Filipinler Merkez Bankası, bugün, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 0,25'lik rekor bir seviyeye düşürdü. Bu girişimin salgından etkilenen işletmelere yardımcı olmayı amaçladığı ifade ediliyor.

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