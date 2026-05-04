Filipinler'de yanardağ endişesi: Binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'ndan kül yağışı nedeniyle 300'den fazla aile tahliye edildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, 2 Mayıs Cumartesi Mayon Yanardağı'nın güneybatı yamacından sıcak kaya, kül ve gaz akışı olduğunu kaydetti.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirirken, devasa kül bulutlarının 87 köye yayıldığı ve görüş mesafesini düşürdüğüne dikkati çekti.

Kül yağışı nedeniyle bölgede 300'den fazla ailenin tahliye edildiği ve çevredeki tarlaların da zarar gördüğü aktarıldı.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.

