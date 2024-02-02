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Dünya

Filipinler'de yaşanan sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaşamını yitirdi

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Filipinler'de yaşanan sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaşamını yitirdi
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Filipinler'in en büyük 2'nci adası Mindanao başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, adaya bağlı Davao de Oro bölgesinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyuruldu. Pazar gününden bu yana 23 toprak kaymasının yaşandığı Maragusan belediyesinin felaketten en fazla etkilenen bölge olduğu aktarıldı. Bölgedeki köylerde yaşayan 10 bin 100 kişinin sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Agusan del Sur ilindeki Bunawan ve Veruela belediyelerinde ise yaklaşık 5 bin kişinin tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi.

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