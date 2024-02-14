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Dünya

Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 71'e yükselirken 47 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Filipinler'in güneyindeki maden sahası yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi. Ekipler, hayatını kaybettiği değerlendirilen 47 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

IHA14 Şubat 2024 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
Filipinler'deki toprak kaymasında ölü sayısı 71'e yükselirken 47 kişi için arama çalışmaları sürüyor
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Filipinler'in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında meydana gelen toprak kaymasının ardından 1 hafta geride kalırken, felaketin bilançosu netleşti. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, can kaybı 71'e yükseldi. 47 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği belirtilirken, dün heyelan bölgesindeki bir yamaçta gözlenen toprak hareketinin oluşturduğu risk nedeniyle kurtarma çalışmalarının durdurulduğu açıklandı.

Maco Belediye Başkanı Voltaire Rimando, felaket bölgesindeki ekiplere hala bulunamayan ve öldüğü tahmin edilen kişileri bulmaya odaklanma talimatı verdi. Ordu, sahil güvenlik ve sivil savunma ekiplerinden en az 204 personelin günde iki vardiya halinde 10 hektardan fazla bir alanı tarayarak cesetleri bulmaya çalışacağı açıklandı. Bölgede meydana gelebilecek yeni toprak kaymalarını önceden tespit etmek üzere bir insansız hava aracının (İHA) düzenli olarak toprak hareketlerini görüntüleyeceği bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALMIŞTI

Filipinler'in Davao de Oro eyaletinde bulunan Maco kasabasındaki bir maden sahası yakınında geçen hafta salı günü yerel saatle 19.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti. Büyük bölümünü bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının oluşturduğu çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. En az 32 kişi yaralanırken, en az 3 otobüs ve 55 yapının çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.

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