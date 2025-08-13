Filipinler'in Pampanga eyaletinin Mabalacat şehrinde bulunan Clark Hava Üssü'nde Polonya yapımı beş adet S-70i Black Hawk askeri helikopter teslim alındı.

Araçlar, ülkenin savunma modernizasyonu girişiminin bir parçası olarak tedarik edildi. Polonya'nın bu desteği, değişen jeopolitik ortam ve Güney Çin Denizi'nde Pekin ile Manila arasındaki yeniden alevlenen gerilimler ışığında, Amerikan müttefiki olan Filipinler'in Hava Kuvvetleri'ni modernize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Benzer şekilde, mevcut bir Mutabakat Zaptı çerçevesinde Türk yetkililer de, saldırı helikopterleri, gelişmiş makineli tüfekler ve zırhlı araçların Manila'ya satışını onaylayarak, Güneydoğu Asya ülkesinin askeri donanımını yükseltme ve güçlendirme çalışmalarına destek veriyor.