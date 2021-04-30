AA 30 Nisan 2021 Cuma 13:37 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 13:54

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Çin Denizi'nde tatbikatları durdurmayacağını bildirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Filipinler Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in, Filipinler'e ne yapıp ne yapmayacağını söylemeye hakkı olmadığı belirtildi.

Duterte, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin'in iyi bir dost olduğunu ve bu ülkeyle herhangi bir sorun yaşamak istemediklerini ifade ederek, ülkesinin koruması gereken çıkarları olduğunu vurguladı.

Güney Çin Denizi'nde tatbikatlara son vermeyeceklerini ifade eden Duterte, devriye gezen donanma ve sahil güvenlik botlarını geri çekmeyeceğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığından 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Filipinler'in, Güney Çin Denizi'ndeki egemenliklere, haklara ve çıkarlara saygı göstermesi ve bölgedeki durumu karmaşıklaştıracak her türlü eylemden uzak durması gerektiği belirtilmişti.

- GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.