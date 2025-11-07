İSTANBUL 20°C / 13°C
7 Kasım 2025 Cuma
  • Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: Can kaybında korkutan artış
Dünya

Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: Can kaybında korkutan artış

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e çıktı.

7 Kasım 2025 Cuma 10:06
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak adlandırılan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiği bildirildi.

Kayıp kişilerin sayısının ise 135'e çıktığı belirtilen açıklamada, bu kişilere ilişkin arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tayfundan 2 milyon 258 bini aşkın kişinin etkilendiği ve yaklaşık 10 bin evin zarar gördüğü kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr dün, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu" ilan edildiğini bildirmişti.

VİETNAM'DA 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Vietnam News'un haberine göre ise Kalmaegi Tayfunu Vietnam'da da şiddetli rüzgar ve yağışlarla etkisini gösterdi.

Ülkenin orta bölgelerinde etkili olan tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Tayfun sebebiyle ayrıca 1,2 milyon hane elektriksiz kaldı, 57 ev yıkıldı.

