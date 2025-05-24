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Dünya

Filipinler'i sel vurdu: 200 bin kişiyi olumsuz etkiledi

Mindanao Adası'nda etkili olan şiddetli yağışlar ani sele yol açtı. Sel sularına kapılan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu, 20 Mayıs'ta Maguindanao del Sur eyaletinde yaşanan sellerden yaklaşık 200 bin kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
Filipinler'i sel vurdu: 200 bin kişiyi olumsuz etkiledi
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"Philstar" gazetesinin haberine göre yetkililer, ülkenin güneyini etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının sellere neden olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Mindanao Adası'nın Sultan Kudarat bölgesinde 2'si çocuk 3 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Şiddetli yağışların devam edebileceğine dikkati çeken yetkililer, bölge sakinlerini olası ani sellere karşı uyardı.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu, 20 Mayıs'ta ülkenin güneyinde meydana gelen sellerden Maguindanao del Sur eyaletinde yaklaşık 200 bin kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.

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