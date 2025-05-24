Filipinler'i sel vurdu: 200 bin kişiyi olumsuz etkiledi

"Philstar" gazetesinin haberine göre yetkililer, ülkenin güneyini etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının sellere neden olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Mindanao Adası'nın Sultan Kudarat bölgesinde 2'si çocuk 3 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini belirtti.

Şiddetli yağışların devam edebileceğine dikkati çeken yetkililer, bölge sakinlerini olası ani sellere karşı uyardı.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu, 20 Mayıs'ta ülkenin güneyinde meydana gelen sellerden Maguindanao del Sur eyaletinde yaklaşık 200 bin kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.