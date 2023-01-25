Filipinler'in kuzeybatısında düşen askeri eğitim uçağındaki 2 kişi öldü

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçağın Bataan eyaletindeki pirinç tarlasına düştüğünü açıkladı.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, askeri uçağın, başkent Manila'nın güneyinde eğitim uçuşu yaparken düştüğünü bildirdi.
Polis müfettişi Edgardo Delos Santos, basına verdiği demeçte, uçağın pirinç tarlasına düşmeden önce kontrolden çıkarak hızla alçaldığının görüldüğünü söyledi.
Santos, kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesetlerinin enkazdan çıkarıldığını kaydetti.
Öte yandan, dün Isabela şehrinde düşen yolcu uçağındaki kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.