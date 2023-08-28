İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5624
  • EURO
    28,7325
  • ALTIN
    1635.37
  • BIST100
    7934.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Filipinler'in kuzeyinde Saola Tayfunu şiddetli yağışlara yol açtı
Dünya

Filipinler'in kuzeyinde Saola Tayfunu şiddetli yağışlara yol açtı

Çin ve Tayvan'a doğru ilerleyen Saola Tayfunu, Filipinler'in kuzeyinde şiddetli yağışlara neden oldu.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Filipinler'in kuzeyinde Saola Tayfunu şiddetli yağışlara yol açtı
ABONE OL

Filipinler Afet Müdahale yetkilileri, Saola Tayfunu'nun ülkenin kuzeyinde şiddetli yağışlara yol açtığını ve alçak bölgelerdeki köylerde meydana gelen selden dolayı 2 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, özellikle şiddetli yağışların görüldüğü bölgelerin daha fazla sel ve heyelan riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, Saola Tayfunu'nun saatte 190 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Adalar arası feribotların ve kargo gemilerinin Filipinler'in kuzeyindeki bazı bölgelerde limanlardan ayrılması yasaklandı.

Daha da güçleneceği öngörülen Saola Tayfunu'nun Tayvan'a ve Çin'in güneyine doğru ilerlediği kaydediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.