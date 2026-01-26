İSTANBUL 18°C / 12°C
26 Ocak 2026 Pazartesi
Dünya

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

26 Ocak 2026 Pazartesi 07:23
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Bangsomoro Özerk Bölgesinin Sulu vilayetinin merkezi Jolo Adası'na sefer yapan "M/V Trisha Kerstin 3" feribotu, Hadji Muhtamad beldesine bağlı Pilas Adası açıklarında battı.

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 316 kişinin sudan çıkarıldığı, 43 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kazanın teknik arıza sonucu meydana geldiği tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanmıştı. 2023'te yine Zamboagna'dan Sulu vilayetine sefer yapan bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

