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Dünya

Filistin Alimler Birliğinden Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına kınama

Filistin Alimler Birliği, Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yırtmasını kınayarak bunun bir suç olduğunu belirtti.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:03 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:03
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Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Oslo'da Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasının kınandığı kaydedildi.

"Bu, kelimenin tam manasıyla bir suçtur. Bu suçun faillerinin cezalandırılmasını ve ülkedeki yetkililerden bu konu üzerine ciddi bir şekilde eğilmelerini bekliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Arap ve İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'i koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da dün İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.

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