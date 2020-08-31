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Dünya

Filistin Başbakanı: İsrail'e ait uçağın bugün BAE'ye inmesi bizi derinden üzmektedir

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail uçağının Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) inmesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:56
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, "İsrail'e ait bir uçağın bugün BAE'ye inmesi bizi derinden üzmektedir. Bu, Arap-İsrail çekişmesine ilişkin Arap tutumunun açık şekilde ihlal edilmesidir." dedi.

Iştiyye, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesini reddeden Arap tutumlarını da takdir ettiklerini ifade etti.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gidiyor.

El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ;;Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.

Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtmişti.

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