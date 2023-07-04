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Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail ordusu, masum insanları öldüren bir işgal ordusudur

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 'İsrail ordusu, mülteci kampını işgal eden, masum insanları alıkoyarak öldüren bir işgal ordusudur ve Filistin toprakları işgal edilmiştir.' ifadelerini kullandı.

4 Temmuz 2023 Salı 20:36 - Güncelleme:
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail ordusu, masum insanları öldüren bir işgal ordusudur
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Başbakan Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin'deki Filistinlilere yönelik dünden bu yana süren saldırılarına tepki gösterdi.

Iştiyye, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, diyenlere şunu söylüyoruz: İsrail ordusu, mülteci kampını işgal eden, masum insanları alıkoyarak öldüren bir işgal ordusudur ve Filistin toprakları işgal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki saldırılarına işaret eden Iştiyye, "Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı var." ifadeleriyle Filistinlilere destek verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada "İsrail'in güvenliğini ve İsrail halkını savunma hakkını desteklediklerini" söylemişti.

İSRAİL GÜÇLERİNİN CENİN SALDIRISI

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

İsrail'in Cenin saldırılarında dünden bu yana 11 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır 100 Filistinli yaralandı.

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