Filistin Başbakanı Iştiyye'den Kızılhaç ve BM'ye Filistinli tutukluların durumunu takip etme çağrısı

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 15:18

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinden firar edenler başta olmak üzere Filistinli tutukluların durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Filistin Başbakanı, "Kızılhaç ve BM'yi, mahkumların koşullarını takip etmeye, işkence ve tacize maruz kalmamalarını sağlamaya ve İsrail'i mahkumlarla ilgili Üçüncü Cenevre Sözleşmesi'ni uygulamaya zorlamaya davet ediyorum." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Batı Şeria'daki Filistinliler arasında firariler üzerinden "fitne" çıkarılmaya çalışıldığına işaret eden Iştiyye, "Tüm vatandaşlarımızı 1948 topraklarında (Yeşil hat – İsrail) yaşayan halkımıza karşı asılsız suçlamalarda bulunmamaya çağırıyorum. Biz, acı ve ıstırapla birleşmiş, amaç ve kader birliği olan tek bir halkız." diye konuştu.

Iştiyye, ayrıca, "Tutukluların hayatlarından tamamen işgal makamlarını sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.



- FİRAR EDEN 6 TUTUKLUDAN 4'Ü YAKALANDI

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar etmişti.



Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.



Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.