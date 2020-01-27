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Dünya

Filistin Başbakanı'ndan Trump’ın sözde barış planına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması beklenen sözde barış planını kınayarak, 'Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun selameti' planıdır.' dedi.

AA27.01.2020  13:59 - Güncelleme: 27.01.2020  13:59

Iştiyye, haftalık kabine toplantısında basına açık yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Anlaşması planı Trump’ı azledilmekten, Netanyahu’yu cezaevine girmekten koruma planıdır. Ortadoğu için bir barış planı değildir. Yüzyılın Anlaşması, 'Trump ile Netanyahu’nun selameti' planıdır." dedi.

Sözde barış planının açıklanmasının zamanlamasına dikkati çeken Iştiyye, "Planın açıklanmasının zamanlamasına ve sahadaki karşılıklarına baktığımızda, Netanyahu liderliğindeki işgal devletinin taleplerini yerine getirmeyi ve işgalin kökleşmesini sağlamayı amaçladığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, Filistin’in söz konusu planı asla kabul etmeyeceğini belirterek, Arap ülkelerine plana alet olmamaları ve Filistin’i korumaya çalışmaları çağrısında bulundu.

Başbakan, "ABD’nin bu planı, Arap Barış Planı ile Avrupa ve bağımsız ülkelerin ortaya koyduğu barış esaslarına aykırıdır." diye konuştu.

Iştiyye ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Trump'ın açıklaması beklenen sözde barış planına verilecek karşılığa dair bir toplantı düzenleyeceğini kaydetti.

- Türkiye’ye taziye

Öte yandan Filistin Başbakanı, Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulunarak, Filistin hükümetinin Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

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