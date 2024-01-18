Filistin Başbakanı'ndan uluslararası topluma sesleniş! ''Soykırımı durdurun''

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası toplumun "sözleri eyleme dönüştürmesi ve İsrail'in saldırılarını ve soykırım savaşını durdurması" gerektiğini söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Iştiyye, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Ramallah'taki ofisinde bir araya geldi.

Iştiyye, "Uluslararası toplum, sözleri eyleme dönüştürmeli, İsrail'in Gazze Şeridi ve Kudüs dahil Batı Şeria'daki halkımıza yönelik saldırılarını ve soykırım savaşını durdurmalı, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen yerleşim yerlerine ve İsrail'e yaptırım uygulamalıdır." dedi.

Tarihin 7 Ekim 2023'ten itibaren başlamadığını ve Filistin halkının 1948'den bu yana acı çektiğini vurgulayan Iştiyye, İsrail'deki hükümetlerin, iki devletli çözümü sistematik olarak yok etme ve sınırlarda bir Filistin devletinin kurulmasını gerçekleştirme fırsatlarını yok etme stratejisini benimsediğini, Netanyahu'nun da hiçbir siyasi sürecin başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Iştiyye, insani ve tıbbi yardım sağlamak, yardımların Batı Şeria'dan Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasına izin vermek, elektrik ve suyu yeniden sağlamak için Gazze Şeridi'ne giden sınır kapılarının yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Iştiyye, İsrail'in, Gazze'deki savaşın yanı sıra Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini genişletmek, Filistin bölgelerine günlük saldırıları, cinayetleri ve gözaltıları artırmak ve Filistinlilerin kampları, köyleri, kasabaları ve şehirlerinin altyapısını yıkmak için çalıştığını, İsrail ordusunun koruması altında yerleşimci terörünün tırmandığını dile getirdi.