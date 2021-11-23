Filistin, BM'den Yahudi yerleşim birimlerindeki biyolojik laboratuvarların incelenmesini istedi

AA 23 Kasım 2021 Salı 23:53 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 23:58

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı BM Dairesi Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Avadallah, BM Cenevre ofisinde bugün başlayan 2021 Biyolojik Silahlar Sözleşmesine Taraf Devletler toplantısında konuştu.



Avadallah ülkesinin, kitle imha silahlarının bulundurulmaması, biyolojik silahların yasaklanması için Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde ulusal komite oluşturulması, sözleşmenin hükümlerinin Filistin hukukuyla uyumlu hale getirilmesi gibi dahil olduğu uluslararası anlaşmaya bağlılığını teyit etti.



Anlaşmanın uygulanmasında Filistin'in karşılaştığı engellere işaret eden Avadallah, bunların başında İsrail'in yasa dışı işgali ve geçiş noktaları ile sınırlardaki kontrolünün yanı sıra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde ve işgal altındaki bölgelerde nelerin geliştirildiğine dair yaşanan belirsizliğe dikkati çekti.



İsrail'in Filistin halkı aleyhinde kimyasal silah kullandığını ve Yahudi yerleşimcilerin de bazı Filistinli aileleri kimyasal madde kullanarak yaktığını söyleyen Avadallah, BM ve uzman kuruluşlarından işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı şekilde kurulan Yahudi yerleşim birimlerindeki biyolojik laboratuvarların incelenmesi için uluslararası araştırma ekibi gönderilmesini istedi.



Avadallah ayrıca İsrail'in Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arınmış bir bölge kurmayı reddeden ve nükleer silaha sahip olup Atom Enerjisi Kurumunun denetimine tabi tutulmayı kabul etmeyen tek taraf olduğunu vurguladı.