Filistin davası satılık değil

Filistin’in başkenti Kudüs’ü İsrail toprağı kabul eden, Golan Tepeleri’ndeki işgali meşrulaştıran ve Ortadoğu’da attığı her adımı terör devletine göre ayarlayan Trump yönetimi ihanet projesini bugün açıklamaya hazırlanıyor. ABD’nin Filistin’e dayattığı Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan sözde barış planının mali ayağını oluşturacak Bahreyn’deki ekonomi çalıştayı bugün başlıyor. Yüzyılın ihanetinin ekonomik kısmının açıklanacağı zirve öncesi yüz binlerce Filistinli ve direniş grupları, Batı Şeria sokaklarını doldurarak davalarının satılık olmadığını dünyaya haykırdı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Bahreyn’in başkentinde düzenlediği için Manama Çalıştayı olarak anılan “Refah için Barış” zirvesine ilişkin açıklama yapan Filistinli direniş grupları İslam âlemine toplantıyı boykot çağrısı yaptı. Fetih Hareketi lider kadrosundan Yahya Rabah çalıştayın yalanlar üzerine kurulduğunu ve hiçbir değerinin olmadığını kaydederken, Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu da toplantının Filistin davasının tasfiyesini hedeflediğini ancak davalarının satılık olmadığını söyledi. Boykot çağrısını yineleyen Kanu, “Çalıştaya katılmak Filistin halkının sırtından zehirli hançerle vurulması demektir” dedi. İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ahmed Mudellel Manama Çalıştayı’na karşı Filistinli tüm tarafları yekvücut olmaya çağırırken, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Meryem Ebu Dakka ise Yüzyılın ihanetinin Arap ülkeleri ile terör devleti İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçladığını dile getirdi.