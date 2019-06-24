Filistin davası satılık değil
ABD’nin Filistin’e dayattığı sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması’nın ekonomik ayağının görüşüleceği çalıştay bugün Bahreyn’de başlıyor. İhanet projesine karşı çıkan yüz binlerce Filistinli davalarının parayla satın alınamayacağını haykırdı.
Filistin’in başkenti Kudüs’ü İsrail toprağı kabul eden, Golan Tepeleri’ndeki işgali meşrulaştıran ve Ortadoğu’da attığı her adımı terör devletine göre ayarlayan Trump yönetimi ihanet projesini bugün açıklamaya hazırlanıyor. ABD’nin Filistin’e dayattığı Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan sözde barış planının mali ayağını oluşturacak Bahreyn’deki ekonomi çalıştayı bugün başlıyor. Yüzyılın ihanetinin ekonomik kısmının açıklanacağı zirve öncesi yüz binlerce Filistinli ve direniş grupları, Batı Şeria sokaklarını doldurarak davalarının satılık olmadığını dünyaya haykırdı.
BİRLİK ÇAĞRISI
Bahreyn’in başkentinde düzenlediği için Manama Çalıştayı olarak anılan “Refah için Barış” zirvesine ilişkin açıklama yapan Filistinli direniş grupları İslam âlemine toplantıyı boykot çağrısı yaptı. Fetih Hareketi lider kadrosundan Yahya Rabah çalıştayın yalanlar üzerine kurulduğunu ve hiçbir değerinin olmadığını kaydederken, Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu da toplantının Filistin davasının tasfiyesini hedeflediğini ancak davalarının satılık olmadığını söyledi. Boykot çağrısını yineleyen Kanu, “Çalıştaya katılmak Filistin halkının sırtından zehirli hançerle vurulması demektir” dedi. İslami Cihad Hareketi liderlerinden Ahmed Mudellel Manama Çalıştayı’na karşı Filistinli tüm tarafları yekvücut olmaya çağırırken, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro Üyesi Meryem Ebu Dakka ise Yüzyılın ihanetinin Arap ülkeleri ile terör devleti İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçladığını dile getirdi.
Manama Çalıştayı nedir?
Bahreyn, ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran’da başkent Manama’da “Refah için Barış” adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapıyor. Çalıştayın, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin sözde çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan ‘Yüzyılın ihaneti’ planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Siyonist medyaya özel davet
Arap Gazeteciler Federasyonu, İsrail medyasının, Bahreyn’de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına davet edilmesini kınadı. Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimince Yüzyılın Anlaşması planı kapsamında düzenlenecek çalıştayın tüm Arap halkları tarafından reddedildiği belirtildi. Siyonist planlarına karşı Filistin halkının yanında olmaya devam edileceği ifade edilen açıklamada, İsrail medyasının Bahreyn çalıştayına katılmasının, Federasyonun, ‘İsrail’le normalleşmeyi suç sayan’ kararlarına aykırı olduğu kaydedildi.
İslam alemi ayakta
İhanet çalıştayı öncesinde başta Filistin olmak üzere İslam ülkelerinin pek çoğunda on binler sokaklara çıkarak Yüzyılın hinaetini protesto etti. Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Manara Meydanı’nda toplanan yüz binlerce Filistinli, davalarının satılık olmadığını belirtirken ABD Başkanı Donald Trump ve Bahreyn Kralı Hamad’ın resimlerini yırttı. Fas’ın başkenti Rabat ile Ürdün’ün başkenti Amman’da da sokakları dolduran Müslümanlar, Kudüs ve Filistin’in işgalci İsrail’e teslim edilemeyeceğinin altını çizdi. Öte yandan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnanlıların Filistin’i satanlardan olmayacağını ifade etti.
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