Dünya

Filistin destekçilerini hedef alıyordu: Siyonist Betar US'e hukuki fren

ABD'nin New York Başsavcısı Letitia James, Filistin'e destek veren öğrenciler ve kişilere karşı jurnalcilik yapan siyonist organizasyon Betar US'in New York sivil haklar yasasını ihlal ettiğini belirterek organizasyonun, söz konusu faaliyetlerini sonlandırması konusunda anlaşıldığını bildirdi.

14 Ocak 2026 Çarşamba 11:36
New York Başsavcısı James, ABD'de Filistin'e destek veren, protestolar ve destek gösterilerine katılan öğrencilerin isimlerini hükümete bildiren organizasyon Betar US ile varılan anlaşmayı duyurdu.

Siyonist organizasyonun New York sivil haklar yasasını ihlal ettiğini belirten James, varılan anlaşma kapsamında Betar'ın "şiddeti kışkırtması, fiziksel saldırıda bulunması, tehdit etmesi ve protestocuları taciz etmesi" gibi eylemlerinin yasaklandığını kaydetti.

50 BİN DOLARLIK CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

James ayrıca, organizasyonun başsavcılığa 3 yılda bir uyum raporu sunmasının zorunlu tutulduğunu ve Betar'ın anlaşmaya uymaması halinde 50 bin dolarlık cezayla karşı karşıya kalacağını bildirerek "New York, özgür ifadeyi susturmak için korku, şiddet ve sindirmeyi kullanan ve insanları hedef alan organizasyonlara müsamaha göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

"BETAR US"

İnternet sitesinde kendisini Ze'ev Jabotinsky'nin 1923'te kurduğu revizyonist siyonizmin "Kuzey Amerika kolu" olarak tanımlayan organizasyon, ABD'deki en aktif siyonist örgüt olduğunu öne sürüyor.

Sitede Betar'ın dünya genelindeki işleri yürüten ana merkezinin, Tel Aviv'de bulunan "Bet Jabotinsky" adlı merkezde yer aldığı, organizasyonun aynı zamanda ABD, Avrupa ve İngiltere'de de ofislerinin olduğu belirtiliyor.

Daha önce birçok kez ABD'de Filistin'e destek veren, protestolar ve destek gösterilerine katılan öğrencilerin isimlerini hükümete bildirdiğini kabul eden organizasyon, Filistin destekçisi ve antisiyonist olarak tanımladığı kişilerin de bilgilerini ifşa ediyor.

Organizasyon, siyonizm karşıtı Yahudilerin listelendiği belgeye her geçen gün yeni isimlerin eklendiğini; ABD, Kanada, Latin Amerika, Fransa ve İngiltere'den Yahudilerin adlarının da yer aldığını belirtti.

Bu kişilerin isimlerini ülkeye girişlerinin yasaklanması için İsrail hükümetine verdiğini teyit eden organizasyon fotoğraflarını, nerede çalıştıklarını ve faaliyetlerini sosyal medyada detaylı şekilde paylaşıyor.

