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Dünya

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, ABD Büyükelçisi ile görüştü: Gazze'ye acil insani yardım gündemdeydi

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile Gazze'de ateşkes çabaları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki ekonomik krizi ele aldı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 22:33 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, ABD Büyükelçisi ile görüştü: Gazze'ye acil insani yardım gündemdeydi
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Şeyh, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Ramallah'taki ofisinde Huckabee ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için sarf edilen çabaları ele aldıklarını aktaran Şeyh, Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaştırılması konusunu da konuştuklarını ifade etti.

Şeyh, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdükleri saldırıların yanı sıra Batı Şeria'daki zorlu ekonomik ve mali krizi de Huckabee ile değerlendirdiklerini kaydetti.

Anlaşmalar gereği Filistin'in ithalat üzerinden elde ettiği vergi gelirlerinin her ay Filistin yönetimine aktarılması gerekirken, Tel Aviv yönetimi 2019'dan bu yana çeşitli gerekçeler öne sürerek yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ödemeyi yapmıyor.

Soykırımcı İsrail'in Filistin hükümetine ait gümrük vergilerine el koyması nedeniyle ciddi ekonomik kriz yaşayan Filistin yönetimi, birkaç yıldır kesintiler yaptığı memur maaşlarını 2 aydır ödeyemiyor.

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