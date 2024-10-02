Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsmail Heniyye'nin oğulları ile bir araya geldi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Heniyye'nin oğulları Abdusselam ve Hemmam ile Doha'da görüştü.



Heniyye'nin Filistin direniş serüveninde önemli bir lider olduğunu ifade eden Abbas, İsrail'in ihlal ve suçlarına rağmen Filistin halkının özgürlük yolunda tüm meşru haklarını geri kazanacağını vurguladı.

Abbas, babalarının ölümünden dolayı Heniyye'nin oğullarına başsağlığı diledi.



HENİYYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Heniyye, 31 Temmuz'da misafir olduğu konutta suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

