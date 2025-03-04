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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Filistin'deki gelişmeleri ve ülkeleri arasındaki ilişkileri görüştü.

AA4 Mart 2025 Salı 16:14 - Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de, çok sayıda Arap liderin katılımıyla düzenlenecek olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında, Şara ile bir araya geldi.

Filistin'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abbas, Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

İsrail saldırılarında Gazze'de yerinden edilenlere ve yaşadıkları yerlere dönen Filistinlilerin durumuna değinen Abbas, bu kişilere temel hizmetlerin verilmesi için gerekli planların uluslararası destekle hazırlandığını aktardı.

Filistin yönetiminin Gazze'nin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Abbas, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi, insani yardımın sağlanması ve İsrail ordusunun tam çekilmesinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, başta Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun "işgalci İsrail'in Filistin halkını, topraklarını ve kutsallarını hedef alan saldırılarını durdurma sorumluluğunu" üstlenmesini istedi.

Abbas, Filistin ile Suriye halkını bir araya getiren köklü tarihi kardeşlik ilişkilerine değinerek, bunları geliştirme ve ilerletme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

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