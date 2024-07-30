Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'davet ettik ama gelmedi' sözleriyle eleştirdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Filistin Yönetimi'nin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Büyükelçisi Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Büyükelçi ayrıca Abbas'ın TBMM'de bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini ifade etti.