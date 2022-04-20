Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünün değiştirilmesine ret

Resmi Filistin haber ajansı Wafa'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Ramallah'ta Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland ile bir araya geldi.

Abbas, BM Genel Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere Wencesland'a bir mektup verdi.

Abbas görüşmede, Mescid-i Aksa'ya günlük olarak İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından saldırılar düzenlendiğine dikkati çekerek, saldırıların Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsüne karşı büyük aykırılık arz ettiğini ve gayrimüslimlerin ziyaretlerinin İslami Vakıflar ile koordinenin ardından yapılması gerektiğini bildirdi.

Abbas, bu saldırıların yüzlerce Filistinlinin yaralanmasına ve tutuklanmasına sebep olduğuna işaret ederek, tek taraflı tutumların durdurulması ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Görüşme sırasında Abbas, Filistin kentleri ve köylerine yönelik süren saldırı ve öldürme eylemlerinin "tahammül edilemeyecek ve suskun kalınamayacak" korkunç sonuçlara yol açma ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'e, Filistinlilere karşı tarihi adaletsizliği sona erdirmesi için uluslararası hukuk ve kararları uyarınca uluslararası çabaları seferber etme çağrısı yaptı.

Öte yandan, görüşmenin ardından açıklama yapan BM Özel Temsilcisi Tor Wencesland, bölgedeki gelişmeler hakkında "Henüz zor günler bizi bekliyor." yorumunda bulundu.

Wencesland, iki hafta boyunca yaşananlar hakkında derin endişe duyduğunu vurguladı.

Durumların sükunete kavuşması için BM'nin tüm taraflarla sıkı iletişimde olduğunu hatırlatan Wencesland, ilgili tarafların diyaloğu sürdürmelerini tavsiye etti.

- MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR ARTTI

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.