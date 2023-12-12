Filistin direniş gurupları Gazze'de işgalci İsrail ordusunu hedef aldı

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "İzzeddin el-Kassam Tugayları ile yapılan ortak operasyonda, Gazze'nin kuzeyindeki el-Faluca bölgesinde bir evin içinde konuşlanan İsrail kuvvetleriyle çatışmanın ardından çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı" kaydedildi.

Gazze'nin doğusundaki eş-Şucaiyye bölgesinde ise iki İsrail askerinin, yaşanan çatışmada öldürüldüğüne işaret edildi.

Kudüs Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Han Yunus'un kuzeydoğusundaki İsrail mevzilerinin havan mermileriyle bombalandığı aktarıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir binayı kullanan İsrail özel kuvvetlerine mensup bir grup askerin hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu" vurgulandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, dün öğlen saatlerinde yapılan açıklamalarda da Han Yunus kentinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve iki tankın hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail ordusundan, Filistin direniş gruplarının yazılı açıklamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.