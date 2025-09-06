Filistin Dışişleri: İşgalci İsrail, Gazze'yi ölüm çemberine sıkıştırıyor

Gazze kentini işgal planını devreye sokan İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde Filistinlilerin kaldığı 15 kattan oluşan 60 dairelik "Es-Susi" binasını bombalamıştı.

Bunun ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki ev ve yüksek katlı binalara saldırılarında yaşanan tırmanışla birlikte Filistinlilerin hayatına yönelik tehlikelerin de arttığı ifade edildi.

İsrail'in, yaklaşık 1 milyon Filistinliyi göçe ya da her tarafından bombalama ve açlıkla çevrili bir "ölüm çemberine" itmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in ayrıca, 1 milyondan fazla kişiyi, en kısa yoldan göçe zorlamak için Gazze Şeridi'nin yüzde 12'lik küçük bir alanına sıkıştırmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentindeki "Er-Ru'ya" ve "Es-Susi" isimli yüksek katlı binalara saldırı tehdidinde bulunmuş ardında da Es-Susi binası bombalanmıştı.

Ordu dün de Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu "Müşteha" isimli çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.

