Filistin, Gazze'de hastalıkların yayılmasına acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı

Hükümet İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hükümetin Ramallah'ta Başbakan Muhammed Mustafa başkanlığında düzenlediği haftalık toplantıda, Gazze'deki durumun, ciddi bir sağlık felaketine işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, su kirliliği, İsrail'in kanalizasyon altyapısını tahrip etmesi, biriken atıklar nedeniyle kemirgen ve sivrisineklerin yayılması ile temizlik ve sağlık malzemelerinin girişinin engellenmesinin krizi derinleştirdiği ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "Yerinden edilenler arasında salgınların yayılmasını sınırlamak için tıbbi ve koruyucu malzemelerin temini amacıyla acil müdahalede bulunulması" istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle şiddetli ilaç kıtlığı ve farelerin yayılması sonucu Gazze'deki Filistinlilerde cilt enfeksiyonu vakalarının arttığı kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarının kötüleştiği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "Gazze'deki Filistinliler, fareler, sıçanlar, bitler, pireler ve akarların yayılmasından kaynaklanan cilt enfeksiyonlarından giderek daha fazla muzdarip oluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Sağlık ekiplerinin, sayıları 1000'leri bulan vakaların yaklaşık yüzde 40'ını tedavi ettiği belirtilen açıklamada, bu hastalıkların normal şartlarda basit ilaçlarla kolayca tedavi edilebileceği ancak ilaç eksikliğinin buna engel olduğu vurgulanmıştı.

- "YILIN BAŞINDAN BU YANA 17 BİNDEN FAZLA VAKA KAYDEDİLDİ"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana Gazze Şeridi'nde kemirgenler ve dış parazitler kaynaklı 17 binden fazla vaka kaydedildiğini duyurmuştu.

Örgüt, Gazze'deki "çaresiz ve tehlikeli" koşulların iyileşme çabalarını engellemeye devam ettiğini belirterek, aileler arasındaki enfeksiyon oranlarının arttığına dikkat çekmişti.

İsrail yönetimi, 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne karşı Ekim 2023'te başlattığı ağır bombardımanla on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve halkının çoğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu, Ekim 2025'e kadar, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ını yerle bir etti.

İsrail'in bölgede oluşturduğu ağır yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapının şebekelerinin olmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.

Tel Aviv yönetimi sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçtiği halde Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı ablukayı sürdürerek 2 milyonu aşkın Filistin halkını birçok temel ihtiyaç ve hizmetten mahrum bırakıyor.

UNRWA'ya bağlı ekipler, sağlık risklerini azaltmak için yerinden edilenlerin kaldığı kamplar ve sığınma merkezlerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalar yapıyor ancak altyapının olmaması nedeniyle haşerelerin yayılmasını önleyemiyor.