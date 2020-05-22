Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

AA 22 Mayıs 2020 Cuma 08:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 08:58

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filistin güvenlik güçlerinin İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El-Halil ile Beytullahim kentlerine girişine izin vermediği belirtildi.

Açıklamaya ayrıca Filistin güvenlik güçlerinin İsrail askerlerinin girişlerine izin vermediğine ilişkin görüntüler de eklendi. Görüntülerde Filistin güçlerinin şehirlerin girişlerine barikat kurduğu ve İsrail güçleriyle aralarında tartışma yaşandığı görülüyor.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere 19 Mayıs Salı akşamı Ramallah'ta Filistin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Mahmud Abbas, güvenlik anlaşmaları dahil, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.