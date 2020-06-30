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Dünya

Filistin hükümeti, ''Doğu Akdeniz Gaz Forumu''na katılıyor

Filistin yönetimi, Mısır'ın ev sahipliğinde kurulan 'Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na katılma kararı aldı. Forumda Mısır'ın yanı sıra; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İtalya ve Ürdün bulunuyor.

AA30 Haziran 2020 Salı 07:09 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 07:19
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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2019'da kurulan Foruma katılma kararının onaylanmak üzere Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletildiği belirtildi.

Filistin yönetiminin, Gazze sahili açıklarında, 2000 yılında keşfedilmiş ve İngiliz petrol şirketi BP'nin yaptığı ön jeolojik araştırmalara göre yaklaşık 32 milyar metreküp tahmini rezerve sahip bir gaz sahası bulunuyor.

İsrail ise ister iç tüketim isterse ihraç için olsun Filistin yönetiminin ya da uluslararası bir paydaşın gaz sahasından faydalanmasını engellemeye çalışıyor.

Gazze sahiline 36 kilometre uzaklıkta ve denizin 600 metre altında yer alan gaz sahasının etrafında İsrail'e ait savaş gemileri bulunuyor.

Mısır'ın ev sahipliğinde, 16 Ocak 2019'da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün Enerji Bakanlarının katılımıyla "Doğu Akdeniz Gaz Forumu" kurulmuştu.

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